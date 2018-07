Bu gelişmelerin daha da artması için, hep beraber, kendimizi motive etmeliyiz" dedi.

24 Haziran sonrasında Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirten Güral, "Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu yeni dönem başlayalı bir ay oldu. 24 Haziran’dan bu yana neler olduğunu, hep beraber görüyoruz. Hep iyi şeyler olacağına dair kanaatlerim var. Hem Türkiye’nin geneli ile ilgili, hem de Kütahya ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2017 yılında Türkiye büyüdü. Ne oldu? Büyüdük mü? Sorusu, herkesin aklındaydı. Bir araştırma yaptım. İlgili mevzuat gereğince, Odamıza üyelik aidatlarının dışında, munzam aidatlar, yani kardan belirli yüzdelerle aidat ödemesi uygulaması var. Aidat uygulamalarımızdaki munzam aidatlarla ilgili araştırma yaptığımda, enteresan bir durumla karşılaştım. Munzam aidatlarımız, 2017 yılında, bir önceki yıla göre, yüzde 105 oranında artmış. Demek ki, Kütahya’da yüzde 105 oranında bir büyüme gerçekleşti. Bunu büyük sevinçle karşılamalıyız. Hep beraber, bu gelişmelerin daha da artması için, daha fazla işler yapabilmek için, kendimizi motive etmeliyiz. Türkiye’nin 2018 büyümesinde, yüzde 4’ten daha az tahminde bulunan uluslararası kurum yok, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) yüzde 5’e yakın bir büyüme, IMF yüzde 4’ün biraz üzerinde büyüme öngörüyor. Kredilendirme kuruşlarının da öngörüleri bu istikamette. Avrupa için, yüzde 3’ün üzerinde tahmin eden olmadı, yüzde 2 ile 3 arasında. Bu demektir ki, Türkiye, Avrupa’ya oranla daha yüksek oranda gelişme kaydedebilir. Bu ülkeler neden üstümüze geliyor? Bu sorunun cevabını, hepimiz biliyoruz. Bizi IMF’ye muhtaç etmek ve ekonomik kontrolü ellerine almak gibi bir düşünceleri, bir arzuları var. Bunda çok başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Ancak üzülerek görüyorum ki, bazı akademisyenlerimiz, son çeyrek için felaket senaryoları ifade etmeye başladılar. Benim akademisyenlerden bir ricam var, eğer böyle olumsuz bir durum söz konusu olursa, Türk iş Dünyası nasıl hareket etmeli. Onların bir reçete sunmalarını istiyorum, bilim insanları bu reçeteyi sunarlarsa, asıl o zaman görevlerini yapmış olurlar. Bunun dışında sadece durum tespiti var, çözüm önerisi yok ise ben bunları hiç ama hiç dikkate almıyorum" diye konuştu.

"2018, çok başarılı ve verimli bir yıl olacak"

Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Güral, "Şuna inanmamız lazım; 2018, sadece 2018 değil, gelecek yıllar da, bizim başarı yıllarımız olacak. Buna kendimizi inandırırsak, bu yolda kendimizi hazırlarsak, inanın her şey çok güzel oluyor. Kesinlikle felaket senaryolarına itibar etmeyin. Sosyal medyada dolaşan, şu olacak, bu olacak diye yazanlara sorun bakalım, bu söyledikleri, yazdıkları senaryodan kendileri nasıl etkilenecek, ne kadar zarar görecek. Bazıları, hiç zarar görecek kimse değil, zararı görecek olan iş dünyası, yani sizler. Sizlerin adına birisi çıkıyor ve felaket senaryoları yazıyor. Bu nedenle, benim ilim insanlarından ricam ve beklentim, olabilecek bütün olumsuz senaryolara karşı kendimizi, işlerimizi, şirketimizi, dolayısıyla ülkemizi nasıl koruyacağımızın formülünü vermeleri. Aslında bu formül, hepinizin yüreğinde, hepinizin beyninde var. Bütün mesele bunları hayata geçirmek ve uygulamak. Göreceksiniz, her şey çok güzel olacak, her zaman söylediğimi bir defa daha söylüyorum. Odamız çatısı altında sizlerin başarılarını dinlemek, yaptığınız değişikliklerin, hatta dönüşümlerin, sizlere nasıl yarar sağladığını örnekleriyle burada anlatmanız, hepimizin de bu örneklerden yararlanmanızı arzu ediyorum. Her zaman şuna inanıyorum, bir şeyi keşfederken, mutlaka öğrendiğiniz bir takım bilgiler vardır. O bilgileri değerlendirip yola çıkar, bir şeyler keşfedersiniz. Onun için, siz değerli arkadaşlarımın görüşlerinin, başarı hikayelerinin burada paylaşılmasının, bu anlamda da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak, 2018, çok başarılı ve verimli bir yıl olacak. İnşallah ülkemiz, bu yeni yönetim modeliyle, lazım gelen seviyelere tırmanacak. İnşallah, ülkemize yöneltilen bu sevimsiz saldırılar son bulacak, yani bu sevimsiz saldırılara girmek istemiyorum, hepsi gözümüzün önünde cereyan eden şeyler. Bir sporcunun fotoğraf çektirmesini dahi problem edinen bir dünya düzeninin, bizim için neler düşündüğünü ve hiç rahat bırakmayı istemediklerini görüyoruz. Onun için, güçlü ülke, güçlü Türkiye, sizlerin gayretleriyle, ekonomik güç ile olacak. İnşallah bunu da hep beraber yapacağız” ifadelerini kullandı. (EFE)