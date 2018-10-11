"Her yıl yaklaşık 7 bin insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz"

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” sloganıyla başlatılan trafik projesi kapsamında Kütahya'da 'Yaşam Tüneli' kuruldu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile birlikte Kütahya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kütahya-Eskişehir karayolunda kurulan Yaşam Tüneli'ni ziyaret ederek uygulama hakkında bilgiler aldı.

Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de en büyük problemlerden birinin trafik olduğunu belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Nüfus ve araç sayısında yaşanan artış trafik kazalarının sayılarını da artırıyor; ama alınan önlemler ve bölünmüş yollara kavuşmamızla ölümlü trafik kazaları sayısında azalma var. 2008'lerde, kaza mahallinde yaşanan ölüm vakaları 4 bin 500'lerden 3 bin 500'lere düştü. Yalnızca olay mahallinde olan ölümlü kazaları değil olay mahallinde ölmemiş hastaneye kaldırılmışları da dikkate aldığımızda yıllık 7 bin civarında insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bunlar önlenebilir ölümler. Alınan tedbirlerle bu ölümlerin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Alınan tedbirler ve trafik eğitimleriyle trafik kazalarındaki ölümlerin önüne geçilebileceğini kaydeden Vali Nayir, “Emniyet kemeri uygulaması, hız şartlarına uyulması, yorulmuş sürücülerin dinlendirilmesiyle ölümün önüne geçebiliriz. Alınabilecek çok tedbir var. Burada kurulan çadırımız buna hizmet verecek. Buradan geçen sürücülere, eğer kurallara uymuşsa nasıl bir durumdan kurtuldukları, uymadıkları takdirde neler yaşayabilecekleri gerçek hayattan kesitlerle gösteriliyor. Temennimiz bu eğitimlerin bir farkındalık oluşturup insanlarımızın trafik kazalarındaki kaybını en aza indirmek. Arkadaşlarımızın gayreti de bu. Bu gayret 81 ilde yürütülen bir gayret. Burada verilen eğitimin aile eğitimine dönüşmesini ve bütün fertlerimize yaygınlaşmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.

Trafik kazalarının en alt seviyeye indirilmesi, sürücülerin bilinçlendirilmesi ve kural ihlallerinin azaltılması amacıyla yapılan uygulamada sürücü ve yolcular Yaşam Tünelinde emniyet kemeri takma, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmama ve hız yapmamanın önemi hakkında bilgilendirildi.

Öte yandan sürücü ve yolculara hız yüzünden meydana gelen ve emniyet kemerinin takılı olmadığı kazalarda neler yaşandığını gösteren eğitim filmleri izletildi. (EFE)