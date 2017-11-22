Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yaptığı açıklamada, “Hisarcık Belediye Başkanlığı olarak yerli otomobilin Kütahya da üretilmesi noktasında Valimizin, Milletvekillerimizin, İl Başkanımızın. İl Belediye Başkanımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, tüm Kütahyalı hemşerilerimizin yanındayız ve bu kampanyanın sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.

Çalışkan, ”Kütahya altyapı, havalimanı, hızlı tren projeleri, karayolu ulaşımı ve iş gücü açısından son derece yatırıma elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. Bu nedenle yerli otomobil üretimi için bütün şartlar mevcut olan ilimizin bu yatırımı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Yatırımın Kütahya’mıza kazandırılması için bizler her türlü katkıda bulunmaya hazırız” diye konuştu.(MA-EFE)