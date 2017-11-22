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22 Kasım 2017 12:41

Hisarcık Belediye Başkanı Çalışkan: Yerli otomobil Kütahya’da üretilmeli

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yerli otomobilin Kütahya da üretilmesi noktasında her türlü katkıya hazır olduklarını söyledi.

Hisarcık Belediye Başkanı Çalışkan: Yerli otomobil Kütahya’da üretilmeli

22 Kasım 2017 12:41


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yaptığı açıklamada, “Hisarcık Belediye Başkanlığı olarak yerli otomobilin Kütahya da üretilmesi noktasında Valimizin, Milletvekillerimizin, İl Başkanımızın. İl Belediye Başkanımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, tüm Kütahyalı hemşerilerimizin yanındayız ve bu kampanyanın sonuna kadar destekçisiyiz” dedi.


Çalışkan, ”Kütahya altyapı, havalimanı, hızlı tren projeleri, karayolu ulaşımı ve iş gücü açısından son derece yatırıma elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. Bu nedenle yerli otomobil üretimi için bütün şartlar mevcut olan ilimizin bu yatırımı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Yatırımın Kütahya’mıza kazandırılması için bizler her türlü katkıda bulunmaya hazırız” diye konuştu.(MA-EFE)




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