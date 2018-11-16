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Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'dan gençlere: Hayallerinizi yüksek tutun

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gençlerle bir araya gelerek çeşitli konulardaki düşünce ve isteklerini dinledi.


Gençlerle makamında bir araya gelen Başkan Fatih Çalışkan, gençlerin çeşitli sorun ve isteklerini de dinleme fırsatı buldu.


Katılımlarından dolayı gençlere teşekkür eden Çalışkan, 4,5 yıllık Belediye Başkanlığı süresince ilçede yaşayan herkesi kucaklamaya azami gayret gösterdiklerini dile getirdi.


Gençlerden hayallerini yüksek tutmalarını ve bir hedef belirlemelerini isteyen Çalışkan, “ Hayali olmayan başarılı olamaz. Bu açıdan var gücünüzle çalışın. Bu millet, sizlerin çalışmalarıyla daha iyi bir geleceğe sahip olacaktır” dedi.


Önümüzdeki süreçte gençlerle daha sık bir araya gelerek, onların değerli fikirlerinden yararlanacaklarını sözlerine ekleyen


Çalışkan, daha sonra gençlerin çeşitli konulardaki dilek, temenni ve önerilerini dinleyerek, sorunlara kalıcı çözümler oluşturabilme adına çaba göstereceklerini ifade etti.


Belediye Başkanın gençlerle buluşmasına AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıkaş'ta iştirak etti.(MA-EFE)

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