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Hisarcık Belediye personeli piknikte buluştu

Hisarcık Belediyesi tarafından düzenlenen piknikte belediye çalışanları gönüllerince doyasıya eğlendi.


Yeşilliğin ve doğanın iç içe olduğu Esire Termal Turizm Merkezinde yapılan piknikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, mangal başına geçerek et pişirdi. Personeller arasındaki dayanışmayı ve kaynaşmayı artırmak amacıyla düzenlenen piknikte hep beraber yenilen yemek sonrası müzik eşliğinde yöre oyunları oynayarak keyifli vakit geçiren belediye çalışanları, birbirleriyle kaynaşıp stres atma fırsatı buldu.


Ekip ruhunu yakalayan kurumların her zaman daha başarılı olduğuna dikkat çeken Başkan Fatih Çalışkan, “ Belediye olarak bu tür organizasyonlar düzenleyerek personelimiz arasındaki ekip ruhu ve kardeşlik anlayışını geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Piknikten son derece mutlu olduklarını belirten belediye personeli, Başkan Çalışkan'a teşekkür ederek bu tür organizasyonların devam etmesini dilediler.


Piknik etkinliğine Başkan Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Belediye encümen üyeleri ve belediye personeli katıldı.(MA-EFE)

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