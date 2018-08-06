Hisarcık Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Halka daha iyi, sağlıklı ve hızlı hizmet üretebilmek için araç filolarını genişletmeyi sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Vatandaşlarımızın desteklerine layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize daha nice hizmetleri kazandırmak için canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın; "Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" sözünü bu güne kadar yere düşürmedik, bundan sonrada düşürmeyeceğiz. Yeni kazıcı yükleyici aracımız ilçemize ve çevre köylerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimizden ve devlet büyüklerimizden razı olsun” dedi. (MA-EFE)