Hisarcık Belediyesi GES'le kendi enerjisini üretecek

Kütahya'nın Hisarcık Belediyesi tarafından kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ) Kütahya İl İşletme Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapıldığı bildirildi.

GES için OEDAŞ Kütahya İl İşletme Müdürü Kamil Uğur Mumcu ile bağlantı anlaşması imzaladıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Bin 700 panelden oluşan GES projesinin, Hisarcık Belediyesinin enerji tüketiminin tamamını karşılayacağına dikkat çekti.

Çalışkan, “Sayıyer ve Bozyaka mevkiinde belirlenen 11 bin 323 metrekare alan üzerine GES kurulması çalışması projelendirme aşamasından sonra bu yıl içinde ihale edilecektir. 2019 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamındaki GES, 400 KW güce sahip olacak” dedi.

Bölgenin güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi açısından çok avantajlı bir konumda olduğunu ifade eden Çalışkan,” Bu avantajı değerlendirip, kendi elektrik enerjimizi üreterek enerjisi için harcadığımız miktarı, hemşerilerimize yeni hizmetler hayata geçirmekte kullanacağız " diye konuştu.(MA-EFE)