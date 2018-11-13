Hisarcık Belediyesi, Halk Kütüphanesi'ne bina tahsis etti

Hisarcık Belediyesi, eski Hükümet Konağı'nın 3. katını Halk Kütüphanesi'ne tahsis etti.

Eski Hükümet Konağını değerlendirmek amacıyla 450 metrekarelik 3. katı kütüphaneye tahsis ettiklerini belirten Belediye

Kütüphanenin önümüzdeki günlerde yeni yerine taşınacağını ifada eden Başkanı Fatih Çalışkan, ”2,5 ay önce başlanan onarım çalışmalarında taban ısıtması, tesviye beton, seramik döşeme kaplaması, saten alçı kaplama, iç ve dış cephe boyaları yapılmıştır. Ayrıca taş yünü, asma tavan, merdiven korkulukları, pvc kapı pencere sistemleri, aydınlatma ve armatürler yenilenmiştir. Çalışmaların tamamlanmasıyla yılbaşından önce eski kütüphane yeni modern binaya taşınmış olacak ve halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

Eğitimin, bilimin, sanatın temelinin kitaba dayandığını vurgulayan Çalışkan, ”Günümüzde televizyon, bilgisayar, internet gibi iletişim ve bilgilenme araçları çok gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Ancak ne kadar gelişip yaygınlaşsa da bunların hiçbirisi kitabın yerini tutamaz. Bu nedenle belediye olarak özellikle çocuklarımızda ve gençlerimizde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini arttırmak, öğrencilerin kitaplardan daha çok yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçemize yakışır modern bir kütüphane dizayn ettik. Çünkü ülke olarak okuyan; araştıran, çalışan, üreten, düşünen beyinlere ihtiyacımız var. Ancak bu şekilde eksiklerimizi telâfi eder, gelişebilir ve çağı yakalayabiliriz” diye konuştu.(MA-EFE)