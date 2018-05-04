Hisarcık Belediyesi’nde 6 ay toplum yararına çalışacaklar belirlendi

İşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında 10 işçi Hisarcık Belediyesi’nde 6 ay süreyle çalışacak.
Belediyenin çevre temizliğinde çalışacak 5 kişi ile, park düzenlemesinde çalışacak 5 kişi Belediye Düğün Salonunda noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi.
Yetkililer, çevre temizliği ve park düzenleme işlerinde 6 ay süreyle çalışacak 5’i bayan, 5’i erkek 10 kişinin 22 Mayıs 2018 tarihinde işe başlayacağını, çalışma süresinin 21 Kasım 2018 tarihinde sona ereceğini belirttiler. (MA-EFE)