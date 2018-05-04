Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 11:00

Hisarcık Belediyesi’nde 6 ay toplum yararına çalışacaklar belirlendi

Kütahya’nın Hisarcık Belediye Başkanlığı bünyesinde, toplum yararına çalışacak olan 10 işçi kura ile belirlendi.

Hisarcık Belediyesi’nde 6 ay toplum yararına çalışacaklar belirlendi

04 Mayıs 2018 11:00


İşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ’Toplum Yararına Çalışma Programı’ kapsamında 10 işçi Hisarcık Belediyesi’nde 6 ay süreyle çalışacak.


Belediyenin çevre temizliğinde çalışacak 5 kişi ile, park düzenlemesinde çalışacak 5 kişi Belediye Düğün Salonunda noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi.


Yetkililer, çevre temizliği ve park düzenleme işlerinde 6 ay süreyle çalışacak 5’i bayan, 5’i erkek 10 kişinin 22 Mayıs 2018 tarihinde işe başlayacağını, çalışma süresinin 21 Kasım 2018 tarihinde sona ereceğini belirttiler. (MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç