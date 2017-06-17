Hisarcık Belediyesinden 3 bin 500 kişilik toplu iftar

Ev sahipliğini Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın yaptığı yoğun ilgi gören toplu iftar programına Garnizon Komutanı Hakan Özgül, Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, Belediye Başkan yardımcısı Süleyman Akçay, belediye meclis ve il genel meclisi üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası, siyasi parti başkan ve temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

İftardan saatler önce alana kurulan şişme oyun parkında çocuklar gönüllerince eğlendiler. Belediye ekiplerinin gün boyu süren yoğun çalışmaları neticesinde kapalı Pazar yerine masa ve sandalyeler yerleştirildi. Ayrıca yer sofraları hazırlandı. İftar saatlerinde din görevlileri tarafından okunan Kur’an tilaveti ve ilahiler iftara katılanlarca bir huşu içinde dinlendi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yenilen iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada bereketin, sevginin, saygının, paylaşımın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında halkla iç içe olmanın kendileri için son derece anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çekti. Her yıl mahalle bazında gerçekleştirdikleri iftarı bu yıl tek defada toplu olarak gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Başkan Çalışkan,” Birlik beraberliğin en güzel göstergesi olan bu kalabalığı burada görmek, birlikte aynı sofra etrafında bir araya gelerek iftar yapmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta belediye personelimiz olmak üzere iftar organizasyonuna katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız teravihleri, verdiğimiz zekatları kabul etsin, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesine ve Ramazan Bayramına ulaşmamızı nasip etsin” diye konuştu.

Pamuk helvacısı, macuncusu, mısırcısı, şerbetçisiyle unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlencelerinin de yaşatıldığı iftar programında gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ve palyaço gösterileri özellikle çocuklara keyifli anlar yaşattı.(MA-EFE)