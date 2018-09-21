Hisarcık Belediyesi'nden aşure ikramı

Cuma Namazı sonrası Belediye Hizmet Binası önünde yapılan aşure etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Halka kendi elleriyle aşure dağıtan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında, aşurenin birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlı olduğunu ifade etti.

“Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini hatırlatıyor” diyen Çalışkan, “ Her yıl gerçekleştirdiğimiz aşure ikramıyla paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmek istiyoruz. Etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyor, tüm günlerimizin Aşure Günü gibi mübarek ve bereketli geçmesini diliyorum” diye konuştu.(MA-EFE)