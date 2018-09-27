Hisarcık Belediyesi'nden gazi ve şehit ailelerine Çanakkale gezisi

Bir günlük gezi programı için bir gece öncesinde otobüslere binen 27 gazi ve şehit ailesinden oluşan kafile Çanakkale Şehitleri Anıtı başta olmak üzere, Eceabat, Kilitbahir, Conkbayırı, Anafartalar, Seyit Onbaşı, Namazgah Tabyası, Zığındere Sargıyeri ve 57. Alay Şehitliğini gezdi.

Belediye olarak şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Çanakkale gezisinin gazi ve şehit ailelerini tarihi zenginliği teneffüs edebilecekleri mekanlarda buluşturarak milli şuuru pekiştirmek, tarihi bağları güçlendirmek geçmiş ve tarihimizde çok önemli yeri olan mekanları gezdirmek amacıyla düzenlediklerini ifade ederek, ” Vatanımız, milletimiz ve devletimiz bugün dimdik ayaktaysa şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği vatanımızı sonsuza kadar yaşatmak için bizlerde hep beraber üzerimize düşeni yapacağız. Atalarımızın yaptığı büyük mücadelenin manevi havasını gazi ve şehit ailelerimizin de Çanakkale'ye giderek hissetmelerini istedik” dedi.

Gazi ve şehit aileleri kendileri için böyle anlamlı bir gezi düzenlediği için Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür ettiler. (MA-EFE)