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01 Temmuz 2017 15:02

Hisarcık Belediyesinden klimalı tabut hizmeti

Acı günlerinde vatandaşların yanında olan Hisarcık Belediyesi, cenaze hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek cenazelerinin bir günlüğüne de olsa evlerinde kalmasını arzu eden vatandaşlar için ücretsiz klimalı tabut uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Hisarcık Belediyesinden klimalı tabut hizmeti

01 Temmuz 2017 15:02


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, cenazelerini definden önce evlerinde bir süre bekletmek isteyenlere klimalı tabut hizmetinin ücretsiz tahsis edileceğini söyledi.


Başkan Çalışkan,”Belediyemizce iki adet satın alınan klimalı tabutun öncelikle de seyyar ve her yerde kullanılabilir olması cenaze sahibinin cenazesini evinden dışarı çıkarmadan klimalı tabut sayesinde evinde muhafaza etmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca tabutun kapağının sık sık açılıp kapatılmasını önlemek, dışarıdan gelen yakınlarının da görebilmesi için kapağa özel körüklü kırılmaz cam monte edilmiştir. İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın gurbette yaşayan yakınlarının gelmesi gereken durumlarda ya da sıcak yaz günlerinde gece vefat eden vatandaşların cenazelerinin bozulma riskine karşı belediye olarak ücretsiz klimalı tabut uygulaması başlattık” dedi.(MA-EFE)




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