Hisarcık Belediyesi’nden milli eğitim camiasına iftar

Kapalı Pazar yerinde verilen iftar yemeğinde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir,” Eğitim camiamızı iftar yemeğinde bir araya getiren Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kaymakam ve Belediye Başkanımızın eğitime verdikleri destekleri her zaman yanımızda hissediyoruz. Bu iftar programında da bizleri yalnız bırakmadılar. Kendilerine sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İftar programını eğitim camiasının aileleriyle birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini gönüllerince yaşamalarına katkı sağlamak için düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Belediye ve Kaymakamlık olarak eğitime destek olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlere her zaman kapımız açık. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (MA-EFE)