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23 Mayıs 2018 11:03

Hisarcık Belediyesi’nden şehit aileleri ve gazilere iftar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve yakınları belediyenin düzenlediği iftarda buluştu.

Hisarcık Belediyesi’nden şehit aileleri ve gazilere iftar

23 Mayıs 2018 11:03


Esire Termal Turizm Merkezi Restoranında verilen iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Davetimize iştirak ettiğiniz için Allah sizlerden razı olsun. Rabbim ülkemizin ve bizlerin birlik ve dirliğini bozmasın. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Burada bu iftarı gönül rahatlığı ile yapabiliyorsak, bunu sizlerin birer parçası olan aziz şehitlerimize borçluyuz. Allah şehitlerimizden ve siz değerli gazilerimizden memnun ve razı olsun” dedi.


Daha sonra söz alan Kaymakam Tuncay Karataş” Belediye Başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, bu güzel günlerin bizlere devamını getirsin inşallah. Sizlere katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. (MA-EFE)




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