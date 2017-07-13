Hisarcık Belediyesinden sulama kanallarının kirletilmemesi uyarısı

Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada;”İlçemiz arazilerinin sulanmasında kullanılan sulama kanalları belediyemiz ekiplerince arazi sahibi vatandaşlarımızın arazilerini sulamada sıkıntı çekmemeleri için her yıl rutin olarak temizlenmektedir. Ancak bazı vatandaşlarımızca arazilerinden çıkarılan ot, çöp gibi atıkları sulama kanallarına atıldığından yer yer kanal tıkanmalarına sebep olmakta, bunun sonucunda sulamada aksamalar yaşanmaktadır. Bundan dolayı vatandaşlarımızca sulama kanallarına ot ve çöp gibi atıkların atılmaması, atanlar görüldüğünde belediyemize haber verilmesi, atanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı önemle duyurulur” denildi.(MA-EFE)