Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 11:24

Hisarcık Belediyesinden sulama kanallarının kirletilmemesi uyarısı

Kütahya’nın Hisarcık İlçesinde sulama kanallarına atılan ot ve çöplerin kanalları tıkaması sonucu sulamada sıkıntı yaşanması üzerine belediye vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Hisarcık Belediyesinden sulama kanallarının kirletilmemesi uyarısı

13 Temmuz 2017 11:24


Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada;”İlçemiz arazilerinin sulanmasında kullanılan sulama kanalları belediyemiz ekiplerince arazi sahibi vatandaşlarımızın arazilerini sulamada sıkıntı çekmemeleri için her yıl rutin olarak temizlenmektedir. Ancak bazı vatandaşlarımızca arazilerinden çıkarılan ot, çöp gibi atıkları sulama kanallarına atıldığından yer yer kanal tıkanmalarına sebep olmakta, bunun sonucunda sulamada aksamalar yaşanmaktadır. Bundan dolayı vatandaşlarımızca sulama kanallarına ot ve çöp gibi atıkların atılmaması, atanlar görüldüğünde belediyemize haber verilmesi, atanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı önemle duyurulur” denildi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:37
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!