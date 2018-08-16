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16 Ağustos 2018 11:07

Hisarcık Belediyesi’nden sünnet şöleni

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 32.

Hisarcık Belediyesi’nden sünnet şöleni

16 Ağustos 2018 11:07

Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Belediyenin düzenlediği geleneksel sünnet şöleninde sünnet edilen 3 çocuğa bisiklet ve çeyrek altın hediye edildi.


Hastanede ücretsiz sünnet edilerek erkekliğe ilk adımlarını atan 3 çocuğa Belediye Hizmet Binası önünde Kaymakam Furkan Başar, çeyrek altın, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ise bisiklet ve çeyrek altın hediye etti. Sünnet çocuklarına ayrıca Belediye Encümeni ve İl Genel Meclisi Üyeleri çeşitli hediyeler verdi.


Başkan Fatih Çalışkan, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında her yıl düzenledikleri sünnet şöleniyle bu güzel geleneği yaşatmayı, toplumdaki sosyal yardımlaşma duygusunun güçlenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.


Çalışkan,” Ekonomik sıkıntılar nedeniyle çocuklarını sünnet ettiremeyen fakir ailelere belediye olarak bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize " diye konuştu.(MA-EFE)




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