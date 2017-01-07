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07 Ocak 2017 11:42

Hisarcık Belediyesi’nden yeni yıl kurbanı

Hisarcık Belediyesi’nden yeni yıl kurbanı

07 Ocak 2017 11:42

Hisarcık Belediyesince 2017 yılının belediye çalışanları, ilçe ve tüm ülke için sağlıklı, mutlu, huzurlu, kazasız, belasız geçmesi amacıyla kurban kesildi.
Cumhuriyet Meydanındaki Belediye Hizmet Binası önünde kurban kesimi sonrası 2017 yılının belediye çalışanları, ilçe ve tüm ülke için sağlıklı, mutlu, huzurlu, kazasız, belasız geçmesi temennisiyle Müftü Mustafa Arda tarafından dua edildi.
Her yeni yılda geleneksel kurban kesimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Cenab’ı Allah kesilen kurbanımızı ve yapılan dualarımızı kabul eylesin. 2017 yılı ilçemize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin” dedi.(MA-EFE)



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