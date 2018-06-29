Hisarcık çiftçisi yerli sarımsaktan vazgeçmiyor

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, Türkiye’de son zamanlarda halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsağın fiziki görünüşünün daha iyi olması ve yüksek verim nedeniyle üretiminin yaygınlaştığını belirterek,” İlçe çiftçimiz ise halen lezzeti ve kokusu daha başka olan damak tadımıza uygun yerli sarımsak üretimine devam etmektedir. Bu yıl ilçe genelinde 11 dekar alanda ekimi yapılan ve hasat çalışmalarına başlanan yerli sarımsaktan dekar başına 800-1400 kilogram arasında verim beklenmektedir” dedi.

Sarımsak üreticisi Mehmet Arı, Ulaşlar köyünde üretimi gerçekleştirdiği tadı ve kokusu değişik olan, uzun süre çürümeden dayanabilen yerli yerli sarımsağın kilosunu 5 TL’den satışa sunduğunu söyledi. (MA-EFE)