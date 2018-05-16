Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 13:23

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bir ilk

Kütahya’nın Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde ilk defa 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bir ilk

16 Mayıs 2018 13:23


Okul Yemekhanesinde 20 bilimsel projenin sergilendiği fuarın açılışını Kaymakam Tuncay Karataş yaptı.


Okul Müdürü Selim Özyurt, okullarında ilk defa açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında proje Koordinatörü Himmet Otcu Başkanlığında, 20 danışman öğretmen rehberliğinde, 60 öğrencinin 20 bilimsel projeye imza attığını söyledi.


Özyurt, “Fuarda öğrencilerimiz öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergilemişlerdir. Bu fuar öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini arttırmak, ufuklarını genişletmek, hayal güçlerini gerçek hayata uyarlayarak yeni projeler gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla açılmıştır. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize, katılımlarından dolayı Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç