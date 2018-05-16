Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bir ilk

Okul Yemekhanesinde 20 bilimsel projenin sergilendiği fuarın açılışını Kaymakam Tuncay Karataş yaptı.

Okul Müdürü Selim Özyurt, okullarında ilk defa açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında proje Koordinatörü Himmet Otcu Başkanlığında, 20 danışman öğretmen rehberliğinde, 60 öğrencinin 20 bilimsel projeye imza attığını söyledi.

Özyurt, “Fuarda öğrencilerimiz öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergilemişlerdir. Bu fuar öğrencilerimizin bilime olan ilgilerini arttırmak, ufuklarını genişletmek, hayal güçlerini gerçek hayata uyarlayarak yeni projeler gerçekleştirmelerine olanak sağlamak amacıyla açılmıştır. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize, katılımlarından dolayı Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve okul idarecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)