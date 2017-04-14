Hisarcık gençlik merkezi açılıyor

Hisarcık Belediyesi olarak gelişen ve büyüyen ilçede her yaş gurubuna ve her kesime hizmet sunmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Fatih Çalışkan,”Seçim çalışmalarımızda söz verdiğimiz projelerden bir tanesi olan Gençlik Merkezini de ilçemize kazandırdık. İlçemiz Cumhuriyet Meydanında bulunan eski Hükümet Konağı binasının üst kullanım hakkını 20 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devrederek Gençlik Merkezini halkımızın hizmetine sunacağız. Tüm gençlerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak ve beceri kazandırmak amacıyla gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri Hisarcık Gençlik Merkezi ilçemizde yaşayan gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Gençlerimizin buluşma noktasında, eğlenceli saatler geçirecekleri Gençlik Merkezi bütün gençlerimize hayırlı olsun” dedi.(MA-EFE)