Hisarcık Halk Eğitim Merkezinden alan taraması

Atatürk İlkokulu bahçesinde ve pazar yerinde açılan çini, nakış ve ahşap boyama sergisinde Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri; Deniz Ertan, Vildan Tunç Kasar, Zahide Koltukçu, Nagehan Korkmaz, Ayşe Tazecan ve Ayşegül Uçar vatandaşlara yeni dönem kursları ile ilgili bilgi verdiler. Bu arada sergiyi ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a çini tabak hediye edildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Genel Kursların açılması için gerekli duyuru ve alan taramalarına başladıklarını belirterek, yapılan alan taramaları sonucunda vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslar açmayı planladıklarını söyledi.(MA-EFE)