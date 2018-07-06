Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Kutluhallar Köyü ve Merkez Halk Eğitim binasında Eğitmen Döndü Gündüz nezaretinde açılan Kuranı Kerim öğrenme kursuna 4 -15 yaş arası toplam 47 çocuk katılıyor.

Kursların Kurban Bayramı’na kadar devam edeceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, ”Kurslara katılan çocuklar henüz okula başlamayanlar, ilk ve ortaokul ile lise grubu olarak üçe ayrılmıştır. Lise grubu öğrencilere Kur’anı Kerim güzel okuma ve tecvid dersi verilirken, 4-6 yaş grubuna iyilik, merhamet, sevgi ve saygı konularını işlendiği etkinliklerle ve oyunlarla değerler eğitimi verilmektedir. Ayrıca bu yaş grubuna yapılan etkinliklerle geleneksel oyunlar din eğitimine uyarlanmaktadır. Açtığımız kurslarla çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim’i okuma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi. (MA-EFE)