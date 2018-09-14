Hisarcık içme suyu isale hattı yenileniyor

Ana şebekede başlayan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fatih Çalışkan, 11 bin 600 metrelik isale hattı ile 42 bin 300 metre şehir şebekesine polietilen boru döşeneceğini belirtti.

Yıllardır kullanılan içme suyu isale hatlarının iyice yıpranmış ve eski durumda olması nedeniyle sık sık arıza ve su kayıpları yaşandığını ifade eden Çalışkan, ”16 Milyon 295 bin TL. ihale bedelli kanalizasyon ve içme suyu projesi dahilinde içme suyu isale hattının yenileme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar çerçevesinde 11 bin 600 metrekarelik isale hattına 315'lik polietilen boru, 42 bin 300 metre uzunluğundaki şehir şebekesine ise 90, 110, 140, 200, 225 ve 250'lik polietilen boru döşemesi yapılacaktır. Ayrıca 400 ve 800 tonluk su depolarının yapımı devam etmektedir. 2019 yılı Kasım ayında tamamlanacak çalışmalar sonunda halkımız daha sağlıklı, daha güvenli ve bol temiz suya kavuşacak, ayrıca su şebekesindeki kayıp ve kaçaklar önlenmiş olacaktır. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu. (MA-EFE)