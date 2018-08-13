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13 Ağustos 2018 12:10

Hisarcık İlçe Hastanesine yeni İNR cihazı

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Hastanesine kalp hastalarının ihtiyaç duyduğu ölçümleri gerçekleştiren yeni İNR cihazının kazandırıldığını belirtti.

Hisarcık İlçe Hastanesine yeni İNR cihazı

13 Ağustos 2018 12:10


İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte İlçe Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Ali Var, hastaneye yeni İNR cihazının kazandırılmasıyla kalp hastalarının İNR tetkiki için çevre hastanelere gitme külfetinden kurtulduğunu söyledi.


Yeni İNR cihazıyla bir sorunu daha çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Var,” Buna ilaveten hastanemize en yakın zamanda diş röntgen cihazı da gelecektir. Başhekim ve hastane personelimizin halkımıza daha iyi hizmet sunacağına yürekten inanıyorum. Desteklerinden dolayı İl Sağlık Müdürümüz İsmail Zehir’e çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)




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