Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 16 temizlik görevlisi alınacak

Verilen bilgiye göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 16 işçi için müracaatlar 17 - 21 Eylül tarihleri arasında İş-Kur'a, kişisel şifre ile İş-Kur internet sitesine veya Hisarcık Belediyesi bünyesindeki İŞKUR irtibat bürosuna yapılabilecek.

Başvuruların ardından, 16 işçi 25 Eylül 2018 tarihinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde saat 10.00'da listeden seçme mülakat yöntemi ile belirlenecek.

Çalışmaya hak kazanan adaylar, 3 Ekim 2018 tarihinde başlayıp 27 Haziran 2019 tarihleri arasında Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar.

Toplum Yararına Programı bir iş ya da hizmetin gerçekleşmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin, çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş desteği sağlamak amacıyla düzenleniyor. Programa ait giderler (Katılımcıların SGK primleri ve maaşları) İŞKUR tarafından finanse ediliyor. (MA-EFE)