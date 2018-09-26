Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 16 temizlik görevlisi alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Toplum Yararına Program (TYÇP) kapsamında çalışacak olan 16 geçici işçi mülakat yöntemi ile belirlendi

İşsizliğin önüne geçmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bakım onarım ve temizlik işlerinde çalışmak için müracaat eden 148 kişi arasından 9'u kadın, 7'i erkek 16 kişi komisyon huzurunda mülakat yöntemi ile belirlendi.

Belirlenen 16 kişi, 3 Ekim 2018- 27 Haziran 2019 tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçici olarak çalışacaklar ve programa ait giderler (Katılımcıların SGK primleri ve maaşları) İŞKUR tarafından finanse edilecek. (MA-EFE)