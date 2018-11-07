Kütahya'nın Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hisarcık Konsantratör Tesisleri'nde revizyon çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Hisarcık Konsantratör Tesislerinde çalışan işçilerin daha sağlıklı ve rahat bir ortamda çalışma imkanına kavuşmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 15 gün önce başlatılan revizyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla yapılan açılış töreninde kurban kesilip dua yapıldı. Törene, Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin, Maden İşçileri Sendikası Hisarcık Şube Başkanı Abdullah Yeşilyurt, Şube Teşkilat Sekreteri Uğur Özaydın, işletme idarecileri ile işçiler katıldı. Sendika Başkanı Abdullah Yeşilyurt, açılış sonrası işçilere iş kazalarının yaşanmaması temennisinde bulundu.

Bor madeni kırma, temizleme, yıkama ve zenginleştirme işlemlerinin yapıldığı Hisarcık Konsanratör Tesislerinde yaklaşık 250 işçinin 3 vardiya çalıştığı öğrenildi. (MA-EFE)