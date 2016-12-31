Hisarcık köylerinde çiftçi toplantısı

Hisarcık Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından köylerde tarımsal ve hayvansal üretime yönelik desteklemeler konusunda bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

İlçeye bağlı köylerdeki çiftçi eğitim toplantısına; Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür Vekili Erkan Özer, İlçe Müdürlüğü teknik personeli, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan ile çiftçiler katılıyor.

Hisarcık havzasının ülke genelindeki 941 tarım havzasından biri olduğuna vurgu yapılan çiftçi eğitim toplantılarında çiftçilere; milli tarım projesi kapsamında ülke genelinde stratejik öneme sahip 19 tarımsal üründen Hisarcık Havzasında desteklenecek olan arpa, buğday, çavdar, yulaf ve muhtelif yem bitkileri ile 30 bin hibeli genç çiftçi desteklemesi, yüzde 50 hibeli kırsal kalkınma desteklemeleri konularında da bilgiler veriliyor. (MA-EFE)