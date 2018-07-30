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30 Temmuz 2018 13:06

Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali 7 Ağustos’ta

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 32.

Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali 7 Ağustos’ta

30 Temmuz 2018 13:06

Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali’nin 7-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirildi.


Festivallerin yörenin tarihini, kültürel ve ekonomik değerleriyle geleneklerini yaşatıp tüm ülkede tanıtmasını, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan en önemli etkinlikler olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “ Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla 7 Ağustos Salı günü açılacak olan Kültür ve Sanat Festivalinde, aynı gün Buzağı Teşvik Yarışması, 8 Ağustos Çarşamba günü Hasan Yılmaz, 10 Ağustos Cuma günü Ümmü Erbil, 12 Ağustos Pazar günü Sevda Gül, 14 Ağustos Salı günü Pınar Dilşeker ve 16 Ağustos Perşembe günü Hüseyin Kağıt konserleri gerçekleşecektir. Ayrıca 12 Ağustos Pazar günü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla trap ve tek kurşun atışları, 15 Ağustos Çarşamba günü ise sünnet şöleni yapılacaktır. Tüm çevre ve yöre halkımızı Geleneksel Kültür ve Sanat Festivaline bekliyoruz” dedi.(MA-EFE)




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