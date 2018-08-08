Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali açıldı

’si düzenlenen geleneksel Kültür ve Sanat Festivali törenle açıldı.

Festivalin açış konuşmasını yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, festivallerin yörenin tarihini, kültürel ve ekonomik değerleriyle geleneklerini yaşatıp tüm ülkede tanıtmasını, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan en önemli etkinlikler olduğunu söyledi.

Çalışkan, “Bu anlayışla 32 yıl önce Hisarcık’ta Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali başlatılmış, bu yıl da dahil olmak üzere düzenli bir şekilde sürdürülmüştür. İlçemiz için önemli olan bu festivali yıllar önce başlatan çok değerli yöneticiler olmak üzere bugüne taşıyan kişileri saygıyla anıyor, hepsini yürekten kutluyorum. Bulunduğumuz her platformda olduğu gibi bu tür organizasyonlarla da halkımızın memnuniyetini ve kaliteli hizmet alabilmesini ön planda tutup her geçen gün üzerine koyarak daha iyi işler yapma gayretinde olduk. Festivalimizde yıllardan beri yaşanan sabit dükkan sıkıntısını çözerek daha kaliteli hizmet verebilmek adına festival alanımıza 100 adet emprenyeli ahşap festival stantı yapımını gerçekleştirip festival alanımızı daha düzenli hale getirdik. 32.’inci Hisarcık Kültür ve Sanat Festivalimizin ülkemize, ilimize ilçemize ve tüm çevre yöre halkımıza hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Açılışta konuşan Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, 32. Kültür ve Sanat Festivalinin ilçenin kültürünü hem gelecek nesillere hem de ileriki dönemlerde uluslararası düzeye taşımakta öncülük yapmasını temenni etti.

Erenler, ” Festival süresince gerçekleşecek güzel, etkinlik ve programların ilçemize yakışır bir şekilde dolu dolu geçmesini temenni ediyor, kültür festivalimizin hayırlı olmasını, burada satış yapacak olan hemşehrilerimize ve diğer illerden gelen katılımcılarımıza hayırlı bol bereketli satışlar diliyorum” diye konuştu.

Kaymakam Furkan Başar ise Kültür ve Sanat Festivali’nin ilçenin ekonomik sosyal ve kültürel yönden gelişmesinde büyük rol üstlendiğini ve ilçenin tanıtımına ve ekonomisine katma değerler sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından festival alanında kurban kesilip, Çimenlik Müftü Mustafa Arda tarafından dua yapıldıktan festival alanındaki stantlar gezildi.

Festival alanında yapılan açılış törenine Kaymakam Furkan Başar, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.(MA-EFE)