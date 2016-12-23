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23 Aralık 2016 12:26

Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda ’15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisi

Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda ’15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisi

23 Aralık 2016 12:26

Tavşanlı Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini unutturmamayı amaçlayan fotoğraf sergisi Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nda açıldı.
Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneğinin girişimiyle Meslek Yüksekokulu koridorundaki 15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışını Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yaptı. Sergilenen fotoğraflarda 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimi tüm ayrıntılarıyla görseller eşliğinde anlatılıyor.
Sergi ile ilgili bir açıklama yapan Hisarcık Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme Derneği Başkanı Ali Var, “15 Temmuz fotoğraf sergisinde o gece milletimizin seçilmiş iktidarı yasa dışı yollarla devirmeye kalkışan dış destekli FETÖ askerlerine nasıl geçit vermediği, bağımsızlık ve vatan kavramlarının ne kadar önemli olduğu anlatılmaktadır. Millet o gece, ’dik dur eğilme, bu millet seninle’ sözünün kuru bir laf olmadığını ve gereğini yapacağını. gerekirse bu uğurda şehit olmaktan geri durmayacağını kanıtlamıştır. Ülkemiz gençliğinin de bu şuurla yetişmesi için gelecekte bu tip saldırılara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.(MA-EFE)



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