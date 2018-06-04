Hisarcık mezarlığında ot temizliği

İlçe mezarlığında her yıl düzenli olarak yabani otları temizleme ve ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Bu yıl yaşanan yoğun yağış sonucu mezarlıkta otların aşırı büyümesi üzerine halkımız mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşamaktaydı. Bu amaçla 10 gün önce açık alan ve mezar aralarında motorlu sırt tırpanı ve tırmıkla temizleme çalışması başlatılmıştır. Ayrıca ayrık ve dikenli otların yoğun olduğu sulama kanalı kenarında ilaçlama çalışması yapılmaktadır. 2-3 gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla halkımız daha bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini ve cenaze defin işlemlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir” dedi.(MA-EFE)