Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 12:16

Hisarcık mezarlığında ot temizliği

Hisarcık Belediyesince ilçe mezarlığında yabani otları biçme ve ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Hisarcık mezarlığında ot temizliği

04 Haziran 2018 12:16


İlçe mezarlığında her yıl düzenli olarak yabani otları temizleme ve ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Bu yıl yaşanan yoğun yağış sonucu mezarlıkta otların aşırı büyümesi üzerine halkımız mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşamaktaydı. Bu amaçla 10 gün önce açık alan ve mezar aralarında motorlu sırt tırpanı ve tırmıkla temizleme çalışması başlatılmıştır. Ayrıca ayrık ve dikenli otların yoğun olduğu sulama kanalı kenarında ilaçlama çalışması yapılmaktadır. 2-3 gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla halkımız daha bakımlı ve temiz bir mezarlıkta ziyaretlerini ve cenaze defin işlemlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir” dedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç