Hisarcık MYO'da 300 kişiye aşure ikram edildi

Hisarcık Meslek Yüksek Okulu'nda Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğinde 300 kişiye aşure ikram edildi. Meslek Yüksek Okulu'nda aşure dağıtımının geleneksel hale geldiğini belirten Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Ali Var,” Pek çok geleneklerimiz vardır ki, yediden yetmişe bütün millet fertlerini birleştirir, kaynaştırır, dayanışmaya işbirliğine vesile olur. Aşure geleneğimiz de bir tatlı ikramı gibi görünmekle beraber, Anadolu'da asırlardır birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolüdür. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)