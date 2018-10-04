İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık MYO'da 300 kişiye aşure ikram edildi

Hisarcık Meslek Yüksek Okulu’nda Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından aşure etkinliği düzenlendi.

Hisarcık Meslek Yüksek Okulu'nda Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından aşure etkinliği düzenlendi.


Okul bahçesinde düzenlenen aşure etkinliğinde 300 kişiye aşure ikram edildi. Meslek Yüksek Okulu'nda aşure dağıtımının geleneksel hale geldiğini belirten Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Ali Var,” Pek çok geleneklerimiz vardır ki, yediden yetmişe bütün millet fertlerini birleştirir, kaynaştırır, dayanışmaya işbirliğine vesile olur. Aşure geleneğimiz de bir tatlı ikramı gibi görünmekle beraber, Anadolu'da asırlardır birlik, beraberlik, hoşgörü ve dayanışmanın bir sembolüdür. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.