Hisarcık MYO’da mezuniyet sevinci

Kapalı Pazar yerindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Törenin açış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış,” Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu ailesi olarak ülkemizi yücelterek yetkinliğe sahip gençleri mezun etmenin haklı onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Değerli Kaymakamımız, Belediye Başkanımızın ve kıymetli Hisarcık halkının desteğini alarak yüksek kalitede bir eğitim seviyesine ulaşmanın gayreti içerisinde olduk ve olacağız. Üniversitemiz öğrencilerine daha fazla sosyal imkanlar sunmak için çalışmalar yapmaktayız. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra Meslek Yüksekokulu’muz öğrencilere sunduğu ayrıcalıklarla ön plana çıkacaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, " Geçen iki yıl boyunca gösterdiğiniz gayret ve emeklerinizin karşılığı olarak sizleri mezun görmenin mutluluğunu bugün burada yaşıyoruz. Kısa bir süre sonra Hisarcık Meslek Yüksekokulundan mezun olup gideceksiniz. Tabi ki her şey burada bitmiyor. Asıl sınav şimdi başlıyor. İnşallah bundan sonra Türkiye sevdalısı pırıl pırıl bir nesil olarak memleketimize ve beşeriyete farklı yol ve görevlerde hizmet edecek, bizlerin ve ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız" şeklinde konuştu.

Törendeki konuşmasında öğrencilere hitap eden Kaymakam Tuncay Karataş,” Bundan sonra önünüzde şu anda iki yol var arkadaşlar. Birincisi eğitim ve öğretim hayatınızı mutlaka devam ettirmelisiniz. İkinci seçeneğinizde tabiki bir iş hayatına atılmak. Ama bunun için de acele etmeyin unutmayın ki ilk adımınız çok önemli. İlk adımınızı eğer doğru atarsanız, peşindeki adımlarınız da emin olun doğru olacaktır. Yani doğrular başka doğruları beraberinde getirecektir. Mutlaka buna çok dikkat edin. Ama ne yaparsanız yapın şunu hiçbir zaman unutmayın, işini en iyi yapmaya çalışan ülkesine, Milletine en iyi hizmet edendir” ifadelerine yer verdi.

Törende dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket verildi. Mezuniyet töreni bitiminde öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar. Tören sonunda ise davetlilere pilav ve ayran ikram edildi.(MA-EFE)