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02 Ocak 2017 12:32

Hisarcık MYO’ya 3 öğretim görevlisi daha

Hisarcık MYO’ya 3 öğretim görevlisi daha

02 Ocak 2017 12:32

Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde geçen yıl açılmış bulunan ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ bölümüne 3 öğretim görevlisi tahsis edildiği bildirildi.
Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Süleyman Emre Özcan, İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünün, Türkiye çapında doluluk oranı yüksek ve en cazip bölümler arasında yer almasının ilçe ve Yüksekokul açısından güzel bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, ”Meslek Yüksekokulumuza geçtiğimiz yıl 3 yeni bölümün açılması onayını alınmış ve bu mutlu haberi Hisarcık ile paylaşmıştık. Lakin açılan bölümlere öğrenci alınabilmesi için, ilgili bölümde kadrosu bulunan 3 öğretim görevlisi olması kriteri yüzünden öğrenci alımını gerçekleştirememiştik. Bu sorunu aşarak öğrenci ve Öğretim Görevlisi sayımızı artırmak amacıyla Rektörümüz Remzi Gören, Okul Müdürlüğümüz, Belediye Başkanımız ve Yüksekokulumuz Derneği uzun zamandır yoğun bir gayret içindeydi. Almış olduğumuz güzel haber ile yaşadığımız mutluluğu Hisarcıklı hemşerilerimiz ile paylaşmak istedik. Üniversitemizin 2016 yılına ait kadrolarından 3 tanesi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmış olunan Türkiye çapında en popüler bölümlerden biri olan ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ bünyesinde değerlendirilmek üzere tarafımıza tahsis edildi. Böylelikle, Hisarcık Meslek Yüksekokulumuzdaki Öğretim Görevlilerimizin niteliği ve niceliği bir adım daha ileri giderken, aynı zamanda İş Sağlığı ve Güvenliği bölümüne öğrenci alımı için başvuru yapmanın önü de açılmış oldu” dedi.
Özcan, ”Ayrıca, Meslek Yüksekokulumuza 2008 - 2015 yılları arasında toplam 7 öğretim görevlisinin alınmış olması düşünüldüğünde, tek seferde 3 öğretim görevlisinin alınacak olması da Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarihinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde, diğer bölümlere de öğrenci alınması ve yüksekokulumuzun geliştirilmesi için gerekli tüm çabalar, hız kesmeksizin devam edecektir. Yeni alınacak Öğretim Görevlileri ve sonrasında alınacak öğrencilerin hem yüksekokulumuza hem de Hisarcıklı hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Hisarcık halkının, yöneticilerin ve üniversitemizin, birlikte çalıştığı her konuda tüm engelleri aşarak güzel günlere ulaşacağını da ifade etmek isterim” diye konuştu.(MA-EFE)



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