Hisarcık protokolünden yürüyüş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 'Dünya Yürüyüş Günü' münasebetiyle yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Hareketli bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla İlçe Hastanesinin koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Hükümet Konağı önünde toplanan katılımcılara tişört, şapka, magnet ve broşür dağıtıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından başlayan yürüyüş Mustafa Keleş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve TOKİ konutları çevresi takip edilerek Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Günlük yaşamı mümkün olduğunca aktif geçirmenin sağlıklı bir yaşamın ilk adımı olduğuna dikkat çeken İlçe Hastanesi yetkilileri; Fiziksel aktivitelerden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmasını ve yaşamın bir parçası haline getirilmesini istediler.

Etkinliğe Kaymakam Vekili Furkan Başar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Reyhan Demir, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Hastanesi yönetimi, okul idarecileri, sağlık personeli, emniyet güçleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.