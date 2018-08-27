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27 Ağustos 2018 12:21

Hisarcık THK deri gelirini ikiye katladı

Türk Hava Kurumu, (THK) Hisarcık Şubesinin bu yıl Kurban Bayramı’nda bağış yapılan toplam 736 küçük ve büyükbaş hayvan derisinden 12 bin 600 TL gelir elde ederek geçen yılki gelirini ikiye katladığı bildirildi.

Hisarcık THK deri gelirini ikiye katladı

27 Ağustos 2018 12:21


Bu yıl Kurban Bayramında bağışlanan 465 keçi, 165 koyun ve 106 sığır derisinden 12 bin 600 TL gelir elde ettiklerini belirten THK Hisarcık Şube Başkanı Mehmet Ali Uludoğan, geçen yıl ise 6 bin 300 TL’lik gelir elde ettiklerini söyledi.


Deri toplama yetkisinin halen Türk Hava Kurumunun elinde olduğunu hatırlatan Uludoğan, deri sayısı ve gelirlerinde her yıl artış yaşanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Uludoğan, ”Türk Hava Kurumu yasalarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Topladığımız kurban derilerinin tamamı Türk Hava Kurumu faaliyetleri için kullanılmaktadır. Geçen yıl topladığımız 690 küçük ve büyükbaş hayvan derisinden 6 bin 300 TL’ gelir elde ederken, bu yıl topladığımız toplam 736 küçük ve büyükbaş hayvan derisinden 12 bin 600 TL TL’lik gelir elde ettik” diye konuştu.




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