AK Parti Kütahya Milletvekili İsak Gazel, Hisarcık'a doğalgaz için sürecin tamamlandığını belirtti.

İlçe halkına doğal gazı 2018 yılında yatırım programına alacakları sözünü verdiklerini hatırlatan İsak Gazel, “Karayollarının da onay vermesiyle şu anda bütün her şey Çinigaz'ın uhdesine geçmiş oldu. Çinigaz'ın Genel Müdürüyle ben bir görüşme yapacağım. Hisarcık'la ilgili projenin en kısa sürede bitmesi ile ilgili kendisine bizim irademizi, belediyemizin ve buradaki AK Parti siyasetimizin iradesini ortaya koyacağız. Hisarcık ölçeğinde bir ilçe için gerçekten önemli bir proje. Hisarcık doğal gazla buluşması anlamında çok şanslı, bu birazda Belediye Başkanımızın ısrarları çerçevesinde gerçekleşmiş bir proje, bu ısrarlara bizim vermiş olduğumuz destekle bakanlarımızın hepsi olumlu karşılayarak Hisarcık ilçemizin doğal gazla buluşturulması için gerekli çalışmaları yaptılar” dedi. (MA-EFE)