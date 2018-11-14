İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hisarcık'a yeni halı saha

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı modern halı saha hizmete girdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye tarafından yaptırılan kapalı modern halı saha hizmete girdi.


İlçede spor tesisi noktasında önemli adımlar atan Hisarcık Belediyesi futbol sahası yanında yapımı tamamlanan halı sahayı hizmete açtı.


İlçeye bir spor tesisi daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, sağlıklı nesiller için gençlere ve çocuklara her türlü hizmeti vereceklerini belirtti.


Amaçlarının gençleri sporla buluşturmak olduğunu ifade eden Çalışkan, "Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde gençlerimizin sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayabilecekleri bir gelecek için hizmetlerimiz sürecektir" dedi.


Belediye tarafından yaptırılan 1080 metrekare futbol oynama alanına sahip halı sahada 2 soyunma odası, 2 kafeterya ve 2 tuvalet bulunuyor.(MA-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.