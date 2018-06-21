Hisarcık’ı doğalgaza kavuşturma çalışmaları

Çinigaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanan ilçenin doğalgaz altyapı projelerinin Belediyeye teslim edildiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçemizi çevre dostu ve ekonomik yakıt olan doğalgaza kavuşturmak amacıyla lisans alım çalışmaları için Enerji Piyasası Denetleme Kuruluna başvurulmuş olup, halen çalışmalar devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde ilçemiz inşallah doğalgaza kavuşacaktır. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Enerji Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)