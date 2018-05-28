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28 Mayıs 2018 12:49

Hisarcıklı kadın girişimciden yeni tekstil atölyesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kadın girişimci Ayşe Uludoğan tarafından İŞ-KUR destekli kurulan yeni tekstil atölyesinin üretime başladığı bildirildi.

Hisarcıklı kadın girişimciden yeni tekstil atölyesi

28 Mayıs 2018 12:49


Halk Eğitim Merkezi kurslarında yıllarca dikiş hocalığı yaptığını ve bu nedenle tekstil işine ilgi duyduğunu belirten 3 çocuk annesi kadın girişimci Ayşe Uludoğan,” Emekli olduktan sonra evde boş oturmaktansa bir şeyler üretip satmak istedim. Bu çerçevede ilçemiz kadınlarının el becerilerini ortaya koyarak bir şeyler yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla da yeni tekstil atölyesi açmaya karar verdim. “Ay Tekstil” adı altında İŞKUR destekli açtığımız yeni tekstil atölyesinde şu an 29 bayan işçinin çalışmaktadır. Bebek alt ve üst takımları, badi ve bebek tulumu imalatı yapılan atölyemizde imal edilen mamuller Avrupa ve Dünya ülkelerine ihraç edilmektedir. Amacımız ilçemiz kadınlarına yeni istihdam alanı oluşturarak hem aile, hem de ilçe ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bizlere kuruluş aşaması ve sonrasında her türlü desteği veren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a çok teşekkür ediyorum" dedi. (MA-EFE)




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