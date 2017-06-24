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24 Haziran 2017 11:26

Hisarcıklı kadınların bayramlık ev baklavaları hazır

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde ev kadınları imece usulü ev baklavalarını yaparak servise hazır hale getirdiler.

Hisarcıklı kadınların bayramlık ev baklavaları hazır

24 Haziran 2017 11:26


Hazır baklava almak yerine kendilerinin yaptığını söyleyen ev hanımı Özlem Özdoğan, " Pastanelerden aldığımız baklavalar ya çiğ yapılıyor ya yanık, ya iç malzemesi az oluyor ya şekeri yoğun oluyor. Bu nedenle kendi damak zevkimize uygun baklavaları imece usulü evde kendimiz yapıyoruz. Bayram arifesinde hazırladığımız baklavaları tepsilere dizerek mahalle fırınında kızarttık. Şerbetini döktükten sonra afiyetle yiyeceğiz. Günümüzde yeni nesil baklava yapmak yerine hazır alıyor. Evde yapılan ev baklavasının tadını hiçbir baklava tutmaz” dedi.(MA-EFE)




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