Hisarcıklı kadınların bayramlık ev baklavaları hazır

Hazır baklava almak yerine kendilerinin yaptığını söyleyen ev hanımı Özlem Özdoğan, " Pastanelerden aldığımız baklavalar ya çiğ yapılıyor ya yanık, ya iç malzemesi az oluyor ya şekeri yoğun oluyor. Bu nedenle kendi damak zevkimize uygun baklavaları imece usulü evde kendimiz yapıyoruz. Bayram arifesinde hazırladığımız baklavaları tepsilere dizerek mahalle fırınında kızarttık. Şerbetini döktükten sonra afiyetle yiyeceğiz. Günümüzde yeni nesil baklava yapmak yerine hazır alıyor. Evde yapılan ev baklavasının tadını hiçbir baklava tutmaz” dedi.(MA-EFE)