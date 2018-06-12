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12 Haziran 2018 10:17

Hisarcıklı kadınların bayramlık ev baklavası yapma telaşı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan Bayramına sayılı günler kala ev kadınlarını bayramın gözde tatlısı baklava yapma telaşı sardı.

Hisarcıklı kadınların bayramlık ev baklavası yapma telaşı

12 Haziran 2018 10:17


Evde yapılan iç malzemesi bol olan baklavanın tadını hiçbir baklavanın tutmadığını söyleyen ev hanımı Fatma Akpınar,” Bu nedenle kendi damak zevkimize uygun baklavaları imece usulü evlerde kendimiz yapıyoruz. Daha sonra toplu olarak hazırladığımız baklavaları tepsilere dizip mahalle fırınında kızartıyoruz. Ramazan Bayramına yakın ise şerbetini döktükten sonra afiyetle yiyoruz. Şimdiki nesil baklavayı kendisi yapma yerine satın alma yoluna gitmektedir. Halbuki ev baklavası hem ucuza mal oluyor, hem de tadı bir başka oluyor” dedi.(MA-EFE)




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