Hisarcıklı kadınların bayramlık ev baklavası yapma telaşı

Evde yapılan iç malzemesi bol olan baklavanın tadını hiçbir baklavanın tutmadığını söyleyen ev hanımı Fatma Akpınar,” Bu nedenle kendi damak zevkimize uygun baklavaları imece usulü evlerde kendimiz yapıyoruz. Daha sonra toplu olarak hazırladığımız baklavaları tepsilere dizip mahalle fırınında kızartıyoruz. Ramazan Bayramına yakın ise şerbetini döktükten sonra afiyetle yiyoruz. Şimdiki nesil baklavayı kendisi yapma yerine satın alma yoluna gitmektedir. Halbuki ev baklavası hem ucuza mal oluyor, hem de tadı bir başka oluyor” dedi.(MA-EFE)