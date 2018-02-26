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26 Şubat 2018 12:25

Hisarcıklı öğrencilerin mektupları teslim edildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe yazdığı mektuplar ilçedeki gaziler tarafından Hatay sınırındaki askerlere teslim edildi.

Hisarcıklı öğrencilerin mektupları teslim edildi

26 Şubat 2018 12:25


Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe yazdığı duygu dolu mektuplar Mehmetçiğe moral ve destek vermek için Hatay sınır bölgesine giden Hisarcıklı gaziler tarafından Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır güvenlik birliğine teslim edildi.


Okul Müdürü Fatih Yaman, “Öğrencilerimizin Zeytindalı Harekâtındaki askerlerimiz için yazdığı samimî duygularını ifade ettikleri mektupları sınırdaki askerlerimize ulaştırarak böyle bir güzelliğe vesile olan başta Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ve diğer gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak ordumuzu daima muzaffer eylesin” dedi.(MA-EFE)




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