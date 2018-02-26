Hisarcıklı öğrencilerin mektupları teslim edildi

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe yazdığı duygu dolu mektuplar Mehmetçiğe moral ve destek vermek için Hatay sınır bölgesine giden Hisarcıklı gaziler tarafından Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır güvenlik birliğine teslim edildi.

Okul Müdürü Fatih Yaman, “Öğrencilerimizin Zeytindalı Harekâtındaki askerlerimiz için yazdığı samimî duygularını ifade ettikleri mektupları sınırdaki askerlerimize ulaştırarak böyle bir güzelliğe vesile olan başta Kıbrıs Gazisi Mehmet Şener ve diğer gazilerimize çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak ordumuzu daima muzaffer eylesin” dedi.(MA-EFE)