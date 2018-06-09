Hisarcıklılar iftarda buluştu

Kapalı Pazar yerinde verilen iftar yemeğine AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İlçe Kaymakamı Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Parti Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi Milletvekili İshak Gazel, Başkan Fatih Çalışkan ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Var masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını kutlayıp, davete katıldıkları için teşekkür ettiler. İftarda davetlilere çorba, tas kebabı, bulgur pilavı ve tatlı ikram edildi.

Yemek sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “İftar programı düzenlemekteki amacımız sizleri manevi ortamda bir araya getirerek, aynı sofrada iftar açmanın lezzetini yaşatmak, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmektir. Bu atmosferde sizlerle bir arada olmak bizim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Davetimize katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Milletvekili İshak Gazel, “Şu an çalışkan başkan Fatih Çalışkan’ın ilçeye yaptığı güzel bir eser olan Kapalı Pazar yerinde böyle bir iftarı yapıyoruz. Gerçekten çok memnun oldum. Kaymakam ve Belediye Başkanımızın uyum içerisinde ilçeye ne kadar güzel hizmetler yaptığına hep birlikte şahit oluyoruz. İlçeye yapılacak Gençlik Merkezi ve Kredi Yurtlar Kurumu programın içerisinde inşallah. Onlarda en kısa süre içerisinde Hisarcığımıza kazandırılacak, böylece ilçemizin daha güzel hale gelmesi için bir adım atılmış olacak. Daha önce Hisarcık’a doğalgazın sözünü vermiştik. Projeleri tamamlandı Allah nasip ederse 2019 yılında Hisarcık’ı doğalgaz ile tanıştıracağız inşallah” diye konuştu.

İftar yemeği sonrasında çocuklar şişme oyuncaklarda gönüllerince eğlendi. Palyaçolar tarafından çocukların yüzleri boyandı, kurulan stantlarda patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. (MA-EFE)