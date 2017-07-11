Hisarcık’ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Hisarcık Kaymakamlığının organize ettiği mevlit programı Merkez Çarşı Camiinde öğle namazı öncesinde gerçekleşti.

Din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan tarafından yapılan dua, 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin ruhlarına hediye edildi. Mevlit sonrası cami çıkışında vatandaşlara etli pilav ve ayran dağıtıldı.

Mevlit programına Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam vekili Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. (MA-EFE)