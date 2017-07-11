Hisarcık’ta 15 Temmuz şehitlerini anma programı

yılı münasebeti nedeniyle ilçe protokolü tarafından ilçe mezarlığındaki şehitlik ziyaret edildi.
15 Temmuz darbe girişiminin 1. yılı münasebeti nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut ve protokol üyeleri ilçe mezarlığındaki şehit asker Yüksel Arık’ın mezarı ziyaret ettiler. Şehit askerin mezarı başında Yunus Emre Camii İmamı Necati Keleş tarafından Kur’anı Kerim okunup dua yapıldı.(MA-EFE)