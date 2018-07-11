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11 Temmuz 2018 11:03

Hisarcık’ta 18 köye 24 bin 800 metrekare kilitli parke taşı

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce 18 köye İl Özel İdare kaynaklarından 24 bin 800 metrekare kilitli parke taşı dağıtıldığını açıkladı.

Hisarcık’ta 18 köye 24 bin 800 metrekare kilitli parke taşı

11 Temmuz 2018 11:03


Başkan Ali Var, nüfus oranlarına göre Alınören, Çatak, Dereköy, Halifeler, Hasanlar, Hocalar, Karaağıl, Karbasan, Kızılçukur, Kurtdere, Kutluhallar, Örenköy, Saklar, Sefaköy, Şeyhler, Tokat, Yenipınar ve Yukarı Yoncaağaç köylerine toplam 24 bin 800 metrekare 6’lık kilitli parke taşı alınarak dağıtıldığını belirtti.


İmkanlar ölçüsünde köylerin ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Var, ”Kilitli parke taşında hedeflenen miktarında üzerine çıkarak köylerimizin içerisini daha yaşanabilir hale kavuşturmayı ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza çağın gerektirdiği her türlü hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 18 köyümüze dağıtılan kilitli parke taşlarının döşeme işlemlerine başlandı. Köylerimizin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen’e teşekkür ediyorum” dedi. (MA-EFE)




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