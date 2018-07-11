Hisarcık’ta 18 köye 24 bin 800 metrekare kilitli parke taşı

Başkan Ali Var, nüfus oranlarına göre Alınören, Çatak, Dereköy, Halifeler, Hasanlar, Hocalar, Karaağıl, Karbasan, Kızılçukur, Kurtdere, Kutluhallar, Örenköy, Saklar, Sefaköy, Şeyhler, Tokat, Yenipınar ve Yukarı Yoncaağaç köylerine toplam 24 bin 800 metrekare 6’lık kilitli parke taşı alınarak dağıtıldığını belirtti.

İmkanlar ölçüsünde köylerin ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Var, ”Kilitli parke taşında hedeflenen miktarında üzerine çıkarak köylerimizin içerisini daha yaşanabilir hale kavuşturmayı ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza çağın gerektirdiği her türlü hizmeti sunmaya gayret ediyoruz. 18 köyümüze dağıtılan kilitli parke taşlarının döşeme işlemlerine başlandı. Köylerimizin sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışan İl Genel Meclisi Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen’e teşekkür ediyorum” dedi. (MA-EFE)