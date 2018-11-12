Hisarcık'ta 500 ton şeker pancarı üretildi

Şeker pancarı söküm kampanyasının başladığı Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bu yılki şeker pancarı üretiminin 500 ton dolaylarında gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

İlçede sadece 5 üreticinin pancar ekimi yaptığını belirten Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, pancar üretiminin sürekli düştüğüne dikkat çekti.

Çalışkan, “Pancarın getirisi buğdaydan daha karlı, ayrıca üreticilere şeker ve hayvan yemi olarak yaş küspe dağıtılıyor. Buna rağmen çiftçi artık pancar ekimine yönelmiyor. Çünkü zaman içinde uygulanan kota, üreticilerden alınan taahhüt, düşük fiyat politikaları ve artan maliyetler çiftçiyi pancar ekiminden uzaklaştırmış ve ilçemizde 30-40 yıl önce binlerce ton dolaylarında gerçekleşen pancar üretimi bugün 500 ton seviyelerine kadar düşmüştür. Bu yıl ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle pancarda verim kaybı yaşanmıştır” diye konuştu. (MA-EFE)